Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

Vom Samstag auf Sonntag wurde in Bad Sulza, in eine Gartenlaube der Gartenanlage "In der Lanitz" eingebrochen. Unbekannte hebelten hier zwei Türen und ein Fenster auf und verursachten einen Schaden von ca. 400 EUR. In der weiteren Folge entwendeten sie einen Einbauherd sowie einen Kanister im Gesamtwert von 600 EUR.

