Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

StadtrodaStadtroda (ots)

Offensichtlich sind Unbekannte in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag in Hermsdorf in der Rudolf-Breitscheid-Straße in einen Keller eingebrochen. Aus diesem wurden zwei hochwertige Mountainbikes entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes vollgefedertes Rad der Marke Propain Tyee in der Rahmengröße M sowie um ein schwarz-oranges Rad der Marke Bergamont. Wem sind verdächtige Personen zur Tatzeit aufgefallen? Wem wurden die Räder zum Kauf angeboten?

In der Hermsdorfer Erich-Weinert-Straße beschädigten Unbekannte ein parkenden schwarzen Kia Sportage mittels eines spitzen Gegenstandes an der Fahrerseite. Wer hat in der Zeit vom Sonntag dem 15. November bis zum Samstagmittag verdächtige Personen im Bereich der parkenden Fahrzeuge gesehen?

Am Samstag kurz nach 19:00 Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einem Garagenkomplex in Hermsdorf. Aus zwei Garagen qualmte es sehr stark. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurden die entsprechenden Garagen geöffnet. In diesen kam es jedoch nicht zum Brandausbruch. Offensichtlich haben Unbekannte durch eine kleine Öffnung unter dem Dach angezündetes Holz zwischen die Garagen in einen Hohlraum gesteckt. Dadurch kam es in diesem zu einem Schwellbrand mit einer erheblichen Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr wurde eine Zwischenwand geöffnet und das Feuer gelöscht. Es entstand Sachschaden von mehr als 1000,- Euro. Wer hat in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr im Umfeld des Garagenkomplexes in der Friedenssiedlung verdächtige Personen bemerkt.

