Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Stromkästen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter Graffiti an die Stromverteilerkästen der Stadtwerke Eisenberg und eines Supermarktes in der Oberen Donitzschkau gesprüht. Mit schwarzer Farbe wurden die Schriftzüge an die Kästen angebracht.

