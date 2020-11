Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedroht und beleidigt - verbaler Angriff, weil sie helfen wollten

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Seine Aggression ließ ein polizeibekannter 50-Jähriger am Donnerstagabend in Eisenberg an Passanten aus, die ihm eigentlich nur helfen wollten. Der Mann stürzte durch Eigenverschulden und zog sich dabei sichtbare Verletzung zu. Zeugen entdecken den Mann auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Jenaer Straße und informierten die Rettung. Als der 50-Jährige dies mitbekam, bedrohte und beleidigte er die Passanten und den Rettungsdienst mit herabwürdigenden Worten, anschließend flüchtete der Verletzte. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es den hinzugezogenen Polizeibeamten den Mann unter Kontrolle zu bringen und der medizinischen Behandlung zuzuführen. Der eingesetzte Notarzt entschied anschließend den Mann, unter polizeilicher Begleitung, ins Klinikum einzuweisen.

