Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenlauben - beliebte Einbruchobjekte

JenaJena (ots)

Mehrere Gartenlauben wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch Einbrecher aufgesucht. In der Kleingartenanlage Im Wehrigt in Jena hebelten die unbekannten Täter drei Gartenlauben auf, in eine weitere Laube wurde versucht einzudringen. Es wurde neben einer Werkzeugkiste auch ein Akkuschrauber entwendet. Insgesamt beläuft sich der Beuteschaden auf etwa 50 Euro. Anschließend flüchteten der oder die Täter und blieben bisweilen unerkannt.

