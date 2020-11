Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliche fackeln Zeitungen ab

JenaJena (ots)

Zu einem Kleinbrand kam es in den frühen Morgenstunden des Freitages. Drei junge Männer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren entzündeten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der August-Bebel-Straße in Jena mehrere Zeitungsstapel. Eine unmittelbare Gefährdung für umliegende Gebäude gab es nicht, allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro, da die Zeitungen komplett zerstört wurden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell