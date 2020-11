Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Verkehrsschild gelaufen

JenaJena (ots)

Augen auf im Straßenverkehr - das gilt nicht nur für Autofahrer, sondern für jeden Verkehrsteilnehmer. Augenscheinlich nicht ganz beherzigt hatte dies gestern Abend ein 67-jähriger Fußgänger in Jena. Dieser lief den Philosophenweg entlang. Aufgrund des Regens hatte er sich seine Kapuze ins Gesicht gezogen. Dies minderte sein Sichtfeld derart, dass er gegen ein, zur Absicherung einer Baustelle, aufgestelltes Verkehrsschild stieß. Seiner Auffassung nach wäre dieses schlecht sichtbar, was nach erfolgter Prüfung so nicht bestätigt werden konnte. Durch die Straßenbeleuchtung ist das Schild jedoch gut ausgeleuchtet. Ob sich der Mann verletzt hat, konnte nicht geprüft werden, da er sich vorm Eintreffen der Beamten bereits zu Fuß weiter begeben hatte.

