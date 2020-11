Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped missachtet Vorfahrt

JenaJena (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:40 Uhr, kam es in der Stauffenbergstraße in Jena zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Der 41-Jährige Moped-Fahrer befuhr die Stauffenbergstraße und beachtete nicht den von rechts kommenden Audi-Fahrer. Da es sich hierbei um eine gleichrangige Straße handelt und der 41-jährige Pkw-Fahrer vorfahrtsberechtigt war, kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Moped-Fahrer kam dabei zu Fall, verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

