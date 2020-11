Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt den Täter?

WeimarWeimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Diebstahlshandlung in Weimar, liegt vor.Am Montag, den 10.08.2020, gegen 15:30 Uhr, überstieg eine unbekannte männliche Person den Zaun zu einem Gartengrundstück An den Pferdeweiden in Weimar. Nicht nur, dass sich der Täter widerrechtlich Zutritt verschaffte, entwendete er aus dem Garten zudem noch ein Mobiltelefon Galaxy S9 der Marke Samsung, bevor er unerkannt entkommen konnte.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter: 03643- 8820 oder per Mail an: ED.PI.Weimar@polizei.thueringen.de

