Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Parkplatz - drei Fluchten

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Gleich drei Unfallfluchten mussten die Beamten der Polizei Saale-Holzland am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hermsdorf aufnehmen. Zuerst ist ein 80-Jähriger mit seinem Pkw an ein anderes geparktes Fahrzeug gestoßen und dann davon gefahren. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des Wagens bekannt und der Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Fahrzeug wies frische Unfallspuren auf. Bei den anderen Unfällen konnte der Verursacher leider nicht ausfindig gemacht werden. Auf der Fahrerseite seines Skoda musste ein 29-Jähriger erhebliche Beschädigungen feststellen, als er vom Einkauf zurückkehrte. Ein 80-Jähriger sprach die Beamten an, währenddessen sie mit der Anzeigenaufnahme beschäftigt waren, und teilte mit, dass auch an seinem Fahrzeug Beschädigungen sind. Auch hier gibt es derzeit keine Erkenntnisse zu einem möglichen Verursacher.

