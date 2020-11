Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pfefferspray entleert

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In Stadtroda hat eine vorerst unbekannte weibliche Person, am Mittwochmittag, Reizstoff versprüht und damit fünf Personen leicht verletzt durch Atemwegsreizungen. Die Motivlage ist hierbei noch völlig unklar. Ohne Vorwarnung erschien die Frau am Eigenheimweg und entleerte ihr Pfefferspray, bevor sie flüchtete. Durch die Beamten konnte die Täterin, eine 48-jährige Frau aus Stadtroda, bekannt gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

