Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Cube vom Grundstück entwendet

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Ein schwarz-orangefarbenes Fahrrad wurde am Mittwoch in Hermsdorf entwendet. Der Eigentümer hatte sein Rad am Carport angeschlossen. Er musste dann feststellen, dass Unbekannte das Schloss geknackt und das Cube mitgenommen haben.

