Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radmuttern gelöst - nicht der erste Vorfall

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In Oelknitz haben Unbekannte am Mittwoch drei von vier Radmuttern eines Vorderreifens gelöst. Durch das Schlagen des Reifens beim Fahren, ist die Geschädigte darauf aufmerksam geworden. Sie hatte ihr Fahrzeug um 06:00 Uhr vor ihrer Wohnanschrift abgestellt. Als sie sich am Abend auf den Weg zur Arbeit machte, bemerkte sie die Missstände. Vor einigen Tagen hatte die junge Frau bereits Nägel im Reifen gehabt. Die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell