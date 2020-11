Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrolle von Verkehrssündern

JenaJena (ots)

An der Camsdorfer Brücke und in der Dammstraße, vor der dortigen Grundschule, haben die Beamten des Inspektionsdienstes Jena am Mittwochmorgen eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Insgesamt 10 Personen wurden mündlich verwarnt, 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und 12 Personen wurden direkt vor Ort zur Kasse gebeten.

