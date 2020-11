Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Entflammter Lappen ruft Feuerwehr auf den Schirm

JenaJena (ots)

Weil ein Lappen in eine Mikrowelle gelegt und diese anschließend in Betrieb genommen wurde, mussten am Mittwochabend die Feuerwehr und die Polizei in die Rudolf-Breitscheid-Straße in Jena ausrücken. Der Lappen hatte Feuer gefangen und so kam es zu einer Rauchentwicklung in der Wohnung des Mehrgenerationenhauses. Die Feuerwehr lüftete die entsprechende Räumlichkeit und untersuchte die Bewohner, welche glücklicherweise unverletzt blieben. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Familie in ihre vier Wände zurückkehren.

