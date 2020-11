LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 19.11.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Erneute Graffitis

Bereits die dritte Nacht in Folge besprühten ein oder mehrere Unbekannte im Stadtgebiet Fassaden der unterschiedlichsten Gebäude und Einrichtungen. Die Schriftzüge lassen auf einen politischen Hintergrund der Taten schließen. Allein die Höhe der entstandenen Schäden aus der vergangenen Nacht wird sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Mit Haftbefehl gesucht

In der vergangenen Nacht führten unterstützende Polizisten der Bereitschaftspolizei in der Carl-August-Allee eine Verkehrskontrolle mit einem Radfahrer durch. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 21-Jährigen zwei noch offene Haftbefehle bestanden. Da er die Geldstrafe derer nicht aufbringen konnte, wurde der junge Mann noch in der Nacht einer JVA zugeführt.

Ladendieb erwischt

Mitarbeiter eines Baumarktes in Süßenborn wurden gestern Abend auf einen Kunden aufmerksam, als dieser versuchte den Preis einiger Waren um zu etikettieren. Es stellte sich heraus, dass der 33-jährige Mann dies bereits am Vortag in Erfurt versuchte. Als er da erwischt wurde, floh er jedoch aus dem Markt. Wegen des Betrugsversuches muss er nun mit mindestens zwei Anzeigen rechnen. Für beide Märkte erhielt er zudem ein Hausverbot.

Hungriger Dieb

Eine etwas andere Beute machte ein nicht bekannter Dieb bei einem Einbruch in Kranichfeld. Er brach das Kellerabteil eines 66-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendete aus diesem drei Knackwürste sowie drei Flaschen Spirituosen.

Ein Fall für die Klinik

Rettungskräfte wurden gestern Abend informiert, da sich in einem in Schöndorf abgestellten Pkw eine männliche Person befinden sollte, die kaum mehr ansprechbar war. Der Grund für die 'Abwesenheit' des Mannes war schnell klar - aus dem Fond seines Wagens roch es sehr stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest war nur schwerlich möglich; hierzu war der 52-Jährige kaum noch in der Lage. Nach mehrmaligen Versuchen erhielten die Beamten vor Ort aber ein vorläufiges Ergebnis: 4,6 Promille! Der Mann wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Betrunken II

Immer noch stattliche 2,1 Promille ergab der Atemalkoholtest, der mit einem Mann gestern Mittag in Kranichfeld durchgeführt wurde. Der 51-Jährige, der mit seinem Rad in eine Verkehrskontrolle geriet, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Allerdings durfte er es im Anschluss an die Blutentnahme wieder verlassen.

