Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewollter Schlafgast

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz vor 16 Uhr teilte eine 22-jährige Mieterin einer Wohnung am Bahnhof in Stadtroda mit, dass sich eine männliche, ihr unbekannte, Person auf ihrem Grundstück befindet. Durch die eingesetzten Beamten konnte in einem Schuppen, welcher zum Grundstück gehört, ein 43-jähriger litauischer Staatsbürger aus Hermsdorf festgestellt werden. Dieser gab an, dass er aus seiner Wohnung gekündigt wurde und nunmehr einen Übernachtungsplatz gesucht habe. In Absprache mit seinem Vermieter konnte jedoch eine Lösung gefunden werden, sodass er vorerst in seine Hermsdorfer Wohnung zurückkehren konnte. Trotz dessen hat sein Handeln eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zur Folge.

