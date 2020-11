Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewöhnlicher Kellereinbruch

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In der Oststraße in Hermsdorf ereignete sich ein Kellereinbruch, welcher am Dienstag um 08:00 Uhr bekannt wurde. Augenscheinlich entwendete der Täter nichts, im Gegenteil, er lagerte verschiedene persönliche Gegenstände ein. Somit ist zumindest die Identität des Täters geklärt. Alle weiteren Umstände werden nunmehr ermittelt.

