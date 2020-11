Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien im Stadtgebiet

JenaJena (ots)

In der Westbahnhofstraße und am Postcarree haben Unbekannte mehrere Graffiti angebracht. Dies meldete eine Zeugin am Dienstag der Polizei in Jena. Mit lila-blauer Farbe schmierten der oder die Täter Schriftzüge an die Wand, welche eindeutig auf die Antipathie zur Polizei hinweisen. Ebenso wurden Textbausteine gesprüht, welche einen politisch motivierten Hintergrund aufweisen. Hinweise auf die Täter haben sich um aktuellen Stand der Ermittlungen noch nicht ergeben.

