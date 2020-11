Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 87 auf Höhe der Gaststätte "Zur Poche" wurden am Dienstag im Zeitraum vom 07:15 Uhr bis 13:30 Uhr 447 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden neun Verwarngeld- und sechs Bußgeldverstöße festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 106 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Ein 46-jähriger Fahrer eines LKW MAN fuhr am Dienstagmittag vom Firmengeländer der Firma Becker auf die Straße Über dem Dieterstedter Bache. Dabei übersah er einen Pkw Skoda, welcher die Straße Über den Dieterstedter Bache in Richtung Liechtensteiner Straße befuhr. Am Lkw entstand vorn rechts ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Der Skoda wurde hinten rechts beschädigt. Hier wird der Schaden auf ca. 1500 EUR geschätzt.

