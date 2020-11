Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Einbrüche innerhalb von vier Wochen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Zum wiederholten Male wurde ein Einbruch bei einer Maschinenbaufirma in Eisenberg gemeldet. Unbekannte brachen die Zugangstür zum Lagerraum der Firma in der Carl-von-Ossietzky-Straße auf, in dem Abfälle und Restmaterial gelagert sind. Nach erster Inaugenscheinnahme, durch die eingesetzten Polizeibeamten mit dem Zeugen, haben der oder die Täter aber nichts entwendet. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen die beschädigte Tür. Bereits Anfang Oktober musste die Firma einen Einbruch verzeichnen.

