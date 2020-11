Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Plötzlich war die Straße nass

JenaJena (ots)

"Wasser marsch" hieß es am Montagabend in der Friedrich-Engels-Straße in Jena. Kleiner Unterschied hier, es war nicht die Feuerwehr die zu einem Einsatz ausrückte, sondern ein Rohrbruch, der das Wasser durch das Pflaster drückte. Durch die Stadtwerke wurde der Hahn abgestellt und das Tiefbauamt hinzugezogen, damit der Schaden schnellstmöglich behoben werden kann. Durch die Polizei wurden Anwohner informiert ihre Fahrzeuge umzuparken, damit diese nicht beschädigt werden.

