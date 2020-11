Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Die Liebe unter Geschwistern ist etwas ganz Besonderes

JenaJena (ots)

Das Geschwisterliebe etwas ganz Besonderes ist, aber manchmal auch etwas schwierig zu sein scheint, zeigt ein Einsatz am Montagabend in der Clara-Zetkin-Straße in Jena. Ein Zeuge konnte einen etwa 14-Jahre alten Jungen dabei beobachten, wie dieser ein kleineres Mädchen mit dem Schulranzen auf den Rücken schlug und anschließend das Mädchen noch am Arm zog. Durch die hinzugerufenen Beamten konnte die beiden Personen an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Wie sich herausstellte, handelt es sich um ein Geschwisterpaar, welches auf dem Heimweg war. Im Beisein der Mutter wurde dem 14-Jährigen die Wahrnehmung des Zeugen erläutert. Der Junge beteuerte, dass es sich um eine "Spielerei" unter Geschwistern handelte und seine kleine Schwester unverletzt ist. Trotzdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell