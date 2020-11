Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb hinterließ seine bezahlte Ware

JenaJena (ots)

Zu einem Ladendiebstahl kam es Montagmittag in einem Supermarkt am Salvador-Allende-Platz in Jena. Eine unbekannte männliche Person betrat, gegen 13:20 Uhr, die Filiale mit einem Einkaufswagen und befüllte diesen mit Ware. Zeitglich konnte der Ladendetektiv beobachten, wie der Unbekannte zusätzlich Artikel in seiner mitgeführten Bauchtasche verstaute. Als der Täter den Kassenbereich passierte und lediglich die Waren im Einkaufswagen bezahlte, wurde er durch den Detektiv angesprochen. Der Täter ließ seinen bezahlten Einkaufswagen zurück und floh in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte den Täter, trotz intensiver Fahndung, nicht ausfindig machen. Der Mann wird auf etwa 25 bis 30 Jahre alt geschätzt, 1,70m bis 1,80m groß. Er war bekleidet mit einer weißen Jogginghose mit schwarzen Reißverschlüssen, einem weißen Pullover, weiß/grauen Turnschuhen und einer dunklen Jacke mit Hundeaufdruck.

