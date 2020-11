Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großflächige Schmierereien im Stadtgebiet

JenaJena (ots)

Unbekannte haben die Anlieferzone eines Elektronikmarktes in der Goethe Galerie in Jena beschmiert, wie am Montagvormittag bekannt wurde. Vor Ort konnten zwei Graffiti in einer Größe von 12m x 2m festgestellt werden. Der oder die unbekannten Täter besprühten die Fassade vermutlicher in der Zeit von vergangenen Freitag, 20:00 Uhr, auf den folgenden Tag, 04:00 Uhr. Weitere Schmierereien wurden von einem Mitarbeiter des Kommunalservice Jena gemeldet, der stellte an der Werkstattgarage im Bereich des Paradieses zwei Graffiti fest. Auch wird als Tatzeit das vergangene Wochenende angenommen. Die beiden Schriftzüge in Größe von 2m x 3m wurden in diversen Farben an die Hausfassade angebracht.

