LPI-J: Zeche geprellt - Hotelgast ist zahlungsunfähig

JenaJena (ots)

Am Montagmorgen wurde die Polizei Jena in ein Hotel in der Rudolstädter Straße gerufen. Ein Mann, der seit Anfang September in dem Hotel nächtigt kann die ausstehende Rechnung nicht begleichen. Wie sich herausstellte, ist der 49-jährige Zechpreller derzeit ohne festen Wohnsitz und hatte sich bereits seit letztem Jahr in dem Hotel eingemietet. Bisher konnte er aber seine Rechnungen immer begleichen. Scheinbar geht ihm aber langsam das Geld aus und die Rechnungssumme von knapp 2000 Euro steht noch aus. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Betruges rechnen.

