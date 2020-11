Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 17.11.2020

WeimarWeimar (ots)

Graffiti

Zeugen sucht die PI Weimar nachdem in der vergangenen Nacht gegen 1:00 Uhr Unbekannte das Mauerwerk des Thüringer Landesarchives in der Marstallstraße beschmierten. Mit roter Sprühfarbe wurde ein Schriftzug aufgebracht, wobei ein Buchstabe in etwa die Maße von etwa 85 x 50 cm hat. Im Anschluss daran entfernten sich der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachten Unbekannte, als sie am vergangenen Wochenende auf einem Grundstück in der Milchhofstraße mehrere Graffiti sprühten. So wurden mehrere Hallen und Fahrzeuge auf dem Gelände mit teils unleserlichen Schriftzügen beschmiert.

Scheibe beschädigt

Die Seitenscheibe eines in einer Kleingartenanlage in Weimar Nord abgestellten Pkw Opels wurde beschädigt. Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag wurde von einem oder mehreren unbekannten Tätern die Scheibe der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise zu Tat oder Tätern gibt es nicht.

Aufgefahren

Leicht verletzt wurde gestern Mittag der Fahrer eines Mercedes in der Steubenstraße. Der 73-Jährige hielt an der rotzeigenden Ampel zur Gropiusstraße, was die hinter ihm fahrende Audifahrerin zu spät wahrnahm. Die 34-jährige Weimarerin schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall erlitt der Mann leichte Verletzungen im Bereich des Nackens. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ohne Führerschein

Polizisten unterzogen am Montagabend den Fahrer eines VWs einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der 53-jährige Fahrzeuglenker gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nunmehr muss er sich wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten - der Mann wurde nicht das erste Mal am Steuer eines Pkw erwischt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell