Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flüchtigen Autofahrer gestellt

JenaJena (ots)

Am Sonntag sollte der Fahrer eines Pkw Skoda in Winzerla einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgrund des Verhaltens des 41-jährigen Fahrers wollten die Beamten einen Drogentest durchführen. Dies missfiel dem Mann, sodass dieser sein Fahrzeug startete und, teilweise auch über den Gehweg hinweg, davon fuhr. In der Nacheile konnte der 41-Jährige dann in der Schrödingerstraße gestellt werden. Eine Blutentnahme im Klinikum war sodann die Folge. Nun muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

