Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hauswand besprüht

JenaJena (ots)

Unbekannte "verewigten" sich mit grüner Farbe an der Wand eines Wohnhauses in der Mühlenstraße. Am Sonntag stellte dies eine Bewohnerin des Hauses gegen 16:00 Uhr fest. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

