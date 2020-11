Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Heckscheibe zerstört

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende die Heckscheibe eines Pkw VW. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Schulstraße Bürgel abgestellt. Als der 44-jährige Halter am Sonntagmittag zu seinem Auto kam, stellte er die zerstörte Heckscheibe fest. Darüber hinaus wurde noch der Heckscheibenwischer entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor.

