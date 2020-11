Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefällter Apfelbaum führt zu Streit

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Nachbarschaftsstreitigkeit artete am Sonntag in Lippersdorf aus. Eine 70-Jährige bezichtigte die 61-jährige Nachbarin des widerrechtlichen Fällens ihres Apfelbaumes. Die vorerst verbal geführte Streitigkeit gipfelte am Ende mit zwei Ohrfeigen durch die ehemalige Apfelbaumbesitzerin.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell