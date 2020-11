LPI-J: Presse Weimar 15.11.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Moped entwendet In der Nacht zu Samstag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in der Cranachstraße und entwendeten aus dieser ein Leichtkraftrad im Wert von 3000 Euro. Der Schaden am Türschloss beträgt 10 Euro.

Mülltonnenbrand Ein Passant meldete Sonntagmorgen 04:45 Uhr einen Mülltonnenbrand in der Heldrunger Straße auf dem dortigen Mülltonnensammelplatz. Feuerwehr und Polizei kamen zum Einsatz. Vor Ort wurden eine beschädigte Biotonne (180 Liter) sowie ein zerstörter Papiercontainer (1100 Liter) festgestellt. Hinweise zu möglichen Tätern gab es bislang nicht.

Hausfriedensbruch In der Nacht zu Sonntag informierte der Wachschutz über zwei Personen, welche auf ein Baugerüst in der Marienstraße geklettert sind. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten dort zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren fest, welche zuvor die Bauzäune öffneten und somit widerrechtlich auf das Gelände gelangten.

Versuchter Kellereinbruch In der Christian-Speck-Straße in Blankenhain versuchten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag bis Samstag ein Kellerabteil aufzubrechen. Dies gelang nicht. Es entstand Schaden am Schloss in Höhe von 10 Euro.

Geschwindigkeitskontrolle mit Drogenfund Beamte der PI Weimar führten am Freitagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle in der Dürrenbacher Hütte durch. Während der zweistündigen Kontrolle wurden sieben Temposünder festgestellt, wobei der 48-jährige Spitzenreiter mit einer Geschwindigkeit von 49 km/h der Tempo die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um fast 20 km/h überschritt. Ebenfalls bei dieser Kontrolle wurde bei einem 37-jährigen Fahrzeugführer eine geringe Menge Betäubungsmittel in dessen mitgeführten Sachen festgestellt und beschlagnahmt.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Freitagnachmittag kontrollierten die Beamten in der Henry-Van-De-Velde-Straße eine 31-jährige Fahrzeugführerin. Ein Drogenvortest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Samstagabend lieferte ein Drogenvortest bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer in der Blankenhainer Straße in Bad Berka ebenfalls ein positives Ergebnis.

Falsche Personalien angegeben Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten einen männlichen Fahrzeugführer in Stedten an der Ilm. Dieser konnte weder einen Führerschein noch einen Personalausweis vorzeigen. Nach der entsprechenden Belehrung wahrheitsgemäße Angaben zu seiner Person zu machen, gab er zunächst falsche Personalien an. Im Rahmen weiterer Prüfungen konnte der 30-jährige Fahrzeughalter als Fahrer ermittelt werden. Daraufhin räumte er ein, zunächst falsche Personalien angegeben zu haben, da gegen ihn eine Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt. Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der falschen Namensangabe wurden gefertigt.

Wildunfall mit verletzter Person Freitagabend 23 Uhr ereignete sich am Ortsausgang von Hottelstedt in Richtung Daasdorf ein Verkehrsunfall. Dabei versuchte eine 23-jährige VW-Fahrerin mehreren Rehen, welche die Fahrbahn kreuzten, auszuweichen. Dabei überfuhr sie ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten und geriet in den Straßengraben. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zu einem Zusammenstoß mit den Rehen kam es nicht.

Leicht verletzt Samstagnachmittag fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad die Carl-August-Allee stadteinwärts. Ein 65-jähriger Radfahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. An der Kreuzung Carl-August-Allee/Carl-von-Ossietzky-Straße bog der 15-Jährige links in die Carl-von-Ossietzky-Str ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des entgegenkommenden 65-Jährigen. Es kam zur Kollision, woraufhin der 65-Jährige zu Fall kam und sich Verletzungen an der Schulter zuzog. Er wurde ins Klinikum gebracht. Der 15-jährige blieb unverletzt. Ein Sachschaden an den Fahrrädern entstand nicht.

Unfallflucht Samstagabend parkte ein 70-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw in der Herbststraße am rechten Fahrbahnrand ein. Dabei schätzte er den Abstand zu einem geparkten Pkw falsch ein und stieß beim Rangieren gegen dessen hinteren Stoßfänger. Er bemerkte den Anstoß, stieg aus seinem Fahrzeug und begutachtete seinen vorderen Stoßfänger. Danach entfernte er sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Dabei wurde er von zwei Zeugen beobachtet, die der geschädigten Fahrzeugführerin den Unfall schilderten als diese eintraf. Sie verständigte die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 200 Euro. Gegen den 70-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen.

