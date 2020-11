LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Kriminalitätsgeschehen

Ein unbekannter Täter entwendete am 13.11.2020 in der Zeit von 06:15 Uhr bis 13:30 Uhr das weiße Mountainbike eines 16-jährigen Auszubildenden am Bahnhof in Bad Sulza. Der junge Mann hatte es dort an einem Fahrradunterstand angeschlossen und fuhr mit dem Zug zu seiner Ausbildungsstätte. Als er zurückkam, stellte er den Diebstahl fest.

Am 13.11.2020 teilte um 17:00 Uhr eine Kundin eines Schnäppchenmarktes in der Buttstädter Straße in Apolda über Notruf mit, dass eine männliche Person an Krücken gehend, auf dem Parkplatz mit vorgehaltener Pistole Geld forderte. Der sehr ungepflegt gekleidete Mann habe sich vorher als Polizist ausgegeben und bat um Geld. Als sie es ablehnte, etwas zu gebenund in ihr Auto stieg, zog er eine schwarze Pistole aus seiner Jackentasche und hielt sie auf die Mitteilerin. Diese fuhr daraufhin davon. Der psychisch kranke unter Drogeneinfluss stehende Täter konnte durch die alarmierten Beamten vor Ort vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte handelte es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole, welche nur schwer als solche erkennbar war. Nach der Beendigung der Maßnahmen durch die Kriminalpolizei Jena wurde der Täter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Am 14.11.2020 kam es um Mitternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der Aral-Tankstelle in Apolda. Hier schlugen zwei männliche unbekannte Personen einem 39-jährigen Apoldaer mehrfach ins Gesicht und verließen anschließend den Tatort. Die Tathandlungen wurden durch die Überwachungskameras der Tankstelle aufgezeichnet und sind nun Teil der Ermittlungen.

Verkehrsgeschehen

Am 13.11.2020 stoppten Beamte der PI Apolda einen 31-jährigen Apoldaer auf einem eScooter, welcher ohne Versicherungskennzeichen in der Robert-Koch-Straße den Fußweg unter dem großen Viadukt in Apolda befuhr. Zudem stand er unter dem Einfluss von Cannabis, sodass er zur Blutentnahme im Krankenhaus Apolda verbracht werden musste. Gegen den Fahrer wurden Anzeigen wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen dem Fahren unter Einfluss berauschender Mittel gefertigt.

Am 14.11.2020 fiel den Beamten gegen 20:00 Uhr ein eBike in der Lessingstraße in Apolda auf, welches umgebaut worden zu sein schien, da es deutlich schneller als 25 Km/h fuhr. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten die Manipulation des Rades fest, wodurch es mit Motorunterstützung bis zu 45 Km/h schnell fahren konnte und ein Versicherungskennzeichen benötigt hätte. Außerdem konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis für Kleinkrafträder vorweisen, sodass das eBike sichergestellt und Ermittlungen gegen den Fahrzeugführer eingeleitet wurden.

