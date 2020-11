Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Stichflamme verletzt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In Kahla beabsichtige am Donnerstagabend eine 81-Jährige ihren Gasofen im Wintergarten in Betrieb zu nehmen. Hierbei hantierte die ältere Dame mit einer Gasflasche, als aus dieser plötzlich eine Stichflamme trat und die Frau dabei verletzte. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Schäden am Wohnobjekt entstanden bei dem Vorfall nicht.

