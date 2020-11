Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Auto erfasst

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Als eine 55-Jährige am Donnerstag mit ihrem Fahrrad auf der Landstraße von Schkölen in Richtung Eisenberg unterwegs gewesen ist, wurde die von einem VW überholt. Auf Höhe des Wasserwerkes schätze der 87-jährige Fahrzeugführer allerdings den seitlichen Abstand falsch ein und stieß mit der Radfahrerin, aufgrund des geringen Abstandes, zusammen. Die 55-Jährige kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. Ebenso entstanden an der Bekleidung der Frau und ihrem Fahrrad, sowie am Pkw des Unfallverursachers Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell