Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertige Fahrräder geklaut

JenaJena (ots)

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am Donnerstagmittag in der Paul-Schneider-Straße in Jena. Der 59-jährige Besitzer stellte sein Rad der Marke Steppenwolf vor dem Bürofenster ab und musste gegen 11:15 Uhr beobachten, wie eine unbekannte Person sein Rad aus dem Fahrradständer nahm und davon fuhr. Der Zeuge lief dem Täter noch hinterher, musste die Verfolgung allerdings abbrechen. Augenscheinlich ist der Fahrraddieb mit einem anderen Rad zum Tatort gekommen und hat den fahrbaren Untersatz einfach ausgetauscht. Das entwendete Bike hat einen Wert von knapp 1000 Euro, an diesem sind auffällig gelbe Fahrradtaschen angebracht. Weitere Fahrraddiebstähle wurden in Winzerla und Lobeda-Ost in Jena bekannt. Unbekannte verschafften Zutritt zum Keller eines Wohnhauses in der Anna-Siemsen-Straße. Hier beschädigten die Täter das Vorhängeschloss und gelangten so in das Kellerabteil. Aus diesem entwendeten die Unbekannten das 2500 Euro teure Fahrrad und hinterließen einen Sachschaden von etwa 200 Euro. In der Kastanienstraße haben Unbekannte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14:00 - 18:00 Uhr, ein E-Bike samt Schloss im Wert von 3500 Euro erbeutet. Das Schloss wurde vermutlich aufgeflext, sodass der oder die Täter ungehindert das hochwertige Bike entwenden konnten.

