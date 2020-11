Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hecke angezündet

JenaJena (ots)

Einen Kleinbrand meldeten Zeugen am Donnerstagabend in der Sophienstraße in Jena. Unbekannte Täter zündeten die Grundstückshecke an und beschädigten diese dadurch. Anwohner konnten das Feuer mittels einer Gießkanne schnell löschen. Die eingesetzte Feuerwehr löschte dann nochmal nach, damit ein erneutes Entflammen ausgeschlossen werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

