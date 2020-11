LPI-J: Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer

Landespolizeiinspektion Jena

Auf Höhe einer Gärtnerei in der Stadtrodaer Straße in Jena begegneten sich am Donnerstagmorgen zwei entgegenkommende Radfahrer und kollidierten miteinander. Aufgrund der kurzen Unachtsamkeit eines 14-Jährigen bemerkte dieser den entgegenkommenden 31-Jährigen nicht und stieß mit ihm zusammen. Beide Radfahrer erlitten leichte Verletzungen, musste aber nicht im Klinikum medizinisch versorgt werden.

