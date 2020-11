Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

Ein 39-Jähriger sicherte am Donnerstag gegen 16:45 Uhr sein Fahrrad der Marke Focus Modell Super Bud 3.0 blue, Farbe weiß, in der Weimarischen Straße 3 an einem Bauzaun mittels Kettenschloss. Als er gegen 18:30 Uhr sein Fahrrad wieder benutzen wollte stellte er fest, dass das Rad und das Kettenschloss entwendet wurden. Das Fahrrad hatte noch einen Wert von ca. 1700 EUR.

Im Tatzeitraum von Sonntag bis Donnerstag wurden im Garagenkomplex im Faulborn zwei Garagen aufgebrochen. Die Garagentore wurden augenscheinlich aufgehebelt sowie die Schlösser aufgebrochen. Das Innere der Garagen ist teilweise vermüllt, daher kann nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Die Besitzer der beiden Garagen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Apolda zu melden

