Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autofahrer provoziert

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen 15:30 Uhr meldete am Mittwoch ein Zeuge, dass an der Ampelanlage in der Eisenberger Straße in Hainspitz ein Kind stehe. Der Junge deutete mehrfach an über die Straße gehen zu wollen und warf auch einen Schuh auf die Fahrbahn. Der 12-Jährige konnte angetroffen und ermahnt werden. Für die Unterbindung seines Verhaltens erfolgte dann die Übergabe an die Erziehungsberechtigten.

