Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anhaltesignal missachtet

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz nach 18:30 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland am Mittwoch in Großbockedra den Fahrer eines Pkw Opel einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nach Erblicken des Anhaltesignals des Streifenwagens entfernte sich der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, sowie der Hinzuziehung von weitern Kräften, konnte das Fahrzeug in der Ortslage Meusebach gestoppt werden. Ein Alkohol- und Drogentest bei dem 18-jährigen Fahrer verlief negativ. Seinen Führerschein führte der Fahrer nicht mit sich, sodass gegen den ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde. Den Grund seines Verhaltens verschwieg der junge Mann.

