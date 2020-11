Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda

Eine 12-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad am 11.11.2020 gegen 16:00 Uhr auf dem linken Fußweg der Dornburger Straße stadteinwärts und kollidierte hier mit einem Pkw Mercedes, welcher die verkehrsberuhigte Zone der Dornsgasse aus Richtung Melanchthonplatz befuhr und kurz vor der Einmündung zur Dornburger Straße verkehrsbedingt halten musste. Durch den Aufprall kam die 12-Jährige zu Fall und zog sich eine Verletzung am rechten Arm zu. Die 72-jährige Fahrerin übergab dem Mädchen ihre Telefonnummer und ihr Kennzeichen und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Am Fahrrad entstanden leichte Schäden in Höhe von ca. 20 EUR. Am Pkw Mercedes entstand am Stoßfänger vorn rechts ein Schaden von ca. 100 EUR.

