Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Getuntes E-Bike

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Einer Verkehrskontrolle musste sich am späten Dienstagnachmittag ein 16-Jähriger stellen, der mit seinem Bike auf der Landstraße zwischen Bibra und Kahla unterwegs gewesen ist. Die kontrollierenden Beamten stellten schnell fest, dass das Fahrrad nicht seinem Ursprungszustand entspricht. Augenscheinlich wurden Manipulationen an dem Bike vorgenommen, welche das Fahrrad in der Fahrzeugklasse nach oben heben. Da der 16-Jährige aber nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, die ihn legitimiert das Fahrzeug zu führen, muss er sich nun wegen Fahren ohne Führerschein verantworten. Das E-Bike wurde sichergestellt, um die Veränderungen genau untersuchen zu können.

