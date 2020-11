Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Hustenanfall von Fahrbahn abgekommen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, kam es zwischen Hummelshain und Trockenborn zu einem Frontalzusammenstoß. Der Fahrzeugführer eines Mercedes fuhr von Trockenborn in Richtung Hummelshain, als er plötzlich einen Hustenanfall bekam. Aufgrund dessen kam er nach links auf die Gegenfahrbahn, auf der ein Fiat entgegengesetzt unterwegs gewesen ist. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkw mussten durch ein Abschleppunternehmen gebogen werden. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Erst als die Straße durch die Feuerwehr Hummelshain gereinigt worden war, konnte der Verkehr wieder rollen.

