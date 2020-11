Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Laterne geknallt

JenaJena (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Dienstagabend bei der Polizei und gab an, dass er soeben einen Knall vernommen hat. Hierbei sei ein Pkw gegen eine Laterne gefahren und anschließend geflüchtet. Weitere Zeugen konnten den Vorfall beobachten und gaben an, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um einen blauen Alfa Romeo handelt und dieser in Richtung Fischergasse davon fuhr. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten auch noch Karosserieteile vorfinden. Im Rahmen der Sofortfahndung konnte der Pkw am Busbahnhof in Jena festgestellt werden. Auch der 42-jährige Fahrzeugführer war vor Ort. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel seinen Pkw führte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, mit dem 42-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

