Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unleserliches Graffiti hinterlassen

JenaJena (ots)

Den Geräteschuppen des Ernst-Abbe-Gymnasiums Jena "verschönerten" Unbekannte mit unleserlichen Schmierereien am vergangenen Wochenende. Wie der Hausmeister der Schule am Dienstagmittag feststellte, haben der oder die Täter ein 2m x 1m großes, nicht entzifferbares Motiv in grüner Farbe am Schuppen in der Ammerbacher Straße angebracht.

