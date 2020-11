Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Attrappe hinterlassen

JenaJena (ots)

Am Dienstagvormittag wurde der Polizei in Jena gemeldet, dass Unbekannte aus einem Mobilshop in der Löbderstraße ein hochwertiges Handy entwendet haben. Der oder die Täter durchtrennten auf unbekannte Weise die Diebstahlssicherung des Mobiltelefons, um so den akustischen Alarm zu umgehen. Cleverer Weise hinterließen die Unbekannten, nachdem sie das I-Phone 12 pro eingesteckt haben, eine Attrappe am Auslegeort, sodass der Diebstahl erst später bekannt geworden ist. Das Telefon hat einen Wert von etwa 1120 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

