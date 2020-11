LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.11.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Verkehrsunfall

An der Parkplatzausfahrt des Stausee Hohenfeldens kam es gestern Abend zu einem Unfall, bei dem eine 37-jährige Frau verletzt wurde. Der 74-jährige Fahrer eines Audis wurde beim Verlassen des Parkplatzes in Richtung Kranichfeld kurz abgelenkt und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem weiteren Audi, mit welchem die später verletzte Frau aus Richtung Kranichfeld unterwegs war. Durch den Aufprall wurde ihr Fahrzeug in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. In Summe entstand ein Schaden von ca. 45.000 Euro an den Fahrzeugen. Die 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Straße zwischen Kranichfeld und Nauendorf zwei Stunden teilweise voll gesperrt.

Beratungsresistent

Weil der Betreiber einer Kneipe aus Kranichfeld bereits in jüngster Vergangenheit gegen die Auflagen der "Corona-Verordnung" verstieß und hieraus Konsequenzen zu erwarten hat, sollte die Örtlichkeit erneut einer Kontrolle unterzogen werden. Nicht schlecht schauten die Kontrollierenden, bestehend aus Polizei und Ordnungsamt, vor Ort, als sie erneut auf Gäste trafen, die gemeinsam in der Lokalität verweilten. Die angetroffenen Personen wurden der Kneipe verwiesen, der Inhaber nochmals belehrt. Der Sachverhalt wird an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.

Fahrrad entwendet

Das Mountainbike einer 35-Jährigen wurde gestern in der Bonhoefferstaße gestohlen. Das Rad war den ganzen Tag über vor dem Mehrfamilienhaus am Fahrradständer angeschlossen. Am Nachmittag musste die Eigentümerin das Fehlen feststellen. Lediglich das zerstörte Schloss ließ der Täter zurück.

Ehrliche Finderin

Die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Lützendorfer Straße meldete der Polizei am Dienstagabend, dass sie unter der Treppe im Hausflur Bargeld gefunden hat. Da sich aus dem Haus niemand meldete, dem es entwendet sein könnte, wurde es vorsorglich sichergestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass das Geld aus einer Diebstahlshandlung stammte und in dem Haus zwischenzeitlich deponiert wurde.

