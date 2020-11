Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

ApoldaApolda (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr eine 37-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Citroen die Straße Am Busbahnhof in der Absicht nach links in die Tyroffstraße einzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines Pkw Hyundai, welcher sich im Gegenverkehr befand und geradeaus fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. Am Citroen entstanden Lackschäden am Stoßfänger vorn links in Höhe von 500 EUR. Am Pkw Hyundai entstanden Lack- und Blechschäden am Stoßfänger und Kotflügel vorn links in Höhe von ca. 2000 EUR.

Die 70-jährige Fahrerin eines Pkw Qashqai befuhr am 10.11.2020 gegen 14:45 Uhr den oberen Teil der Ackerwand, als ihr aus Richtung Lessingstraße ein Pkw entgegenkam. Aufgrund der parkenden Fahrzeuge und der daraus resultierenden Fahrbahnenge versuchte die 70-jährige Fahrerin so weit wie möglich rechts zu fahren. Dabei streifte sie einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Renault. Am Pkw Qashqai entstanden Lackkratzer an beiden Türen der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf 1500 EUR geschätzt. Am Pkw Renault entstand am linken Stoßfänger und Kotflügel ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR.

