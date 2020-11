Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrügern aufgesessen

JenaJena (ots)

Eine 80-Jährige wurde am Montag in Jena Opfer von Betrügern. Mehrfach kontaktierten die unbekannten Täter die Rentnerin übers Wochenende und brachten die Frau dazu 1000 Euro von ihrem Bankkonto abzuheben. Als die 80-Jährige am Montag, gegen 17:00 Uhr, mit dem Geld von der Bank kam, wurde sie von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und teilte der älteren Dame mit, dass es sich bei dem Geld um Falschgeld handelt. Der falsche Polizeibeamte nahm das Geld und die EC-Karte der Dame an sich, unter dem Vorwand das Geld auf der Bank umtauschen zu wollen. Bevor er unerkannt entkommen konnte.

